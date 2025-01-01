Navy CIS
Folge 21: Einer von uns
41 Min.Ab 12
Kasie Hines ruft das Team wegen einer dringenden Angelegenheit in ihr Labor: Der Zentrale wurden Bilder zugespielt, die die Entführung der ehemaligen FBI-Agentin Vivian Kolchak zeigen - dabei handelt es sich um keine Geringere als Alden Parkers Ex-Frau. Sichtlich betroffen versucht er gemeinsam mit seinem Team, Vivian schnellstmöglich aus den Fängen ihrer Kidnapper zu befreien, bevor es zu spät ist.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
