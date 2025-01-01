Navy CIS
Folge 4: Naktok Bay
42 Min.Ab 16
Die Firma Sonova will unter Leitung von Sonia Eberhart eine Kupfermine mitten in Alaske bauen. Dementsprechend fliegen Gibbs und McGee dorthin. Die Mine soll allerdings die Umwelt so sehr belasten, dass sie diese womöglich zerstören kann.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
16
Copyrights:© CBS International Television
