Navy CIS
Folge 19: Das freche Mädchen
40 Min.Ab 16
Eine Einbruchserie am Marine-Stützpunkt in Quantico ruft den NCIS auf den Plan. Als die Agenten der Sache auf den Grund gehen, stoßen sie lediglich auf eine Gruppe Teenager, die sich einen Spaß machen wollte. Was auf den ersten Blick nach einer harmlosen Aktion aussieht, entpuppt sich jedoch als ernste Angelegenheit, als die Agenten herausfinden, dass die Jugendlichen das Sicherheitssystem hacken und Fake Codes generieren mussten, um überhaupt in die Gebäude zu gelangen.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
