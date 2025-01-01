Navy CIS
Folge 18: Nichts zu verlieren
42 Min.Ab 16
Der NCIS wird zu einem Tatort mit drei Toten gerufen, der auf den ersten Blick einen missglückten Waffendeal vermuten lässt. Doch ein ungeahnter Zeuge malt ein anderes Bild auf: Der verurteilte Waffenschmuggler Reymundo Diaz, der vor sechs Jahren von Torres in einem Undercover-Einsatz überführt wurde und seitdem hinter Gittern saß, soll sich freigekauft haben und sinnt nun auf Rache.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren