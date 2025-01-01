Navy CIS
Folge 9: Das Hologramm-Projekt
Auf einer Marinestation in Norfolk wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Tote, Sandra Holdren, war eine erfolgreiche Finanzberaterin. Bei den Ermittlungen im Haus des Opfers stößt das NCIS-Team auf ein dreidimensionales Hologramm von Sandra, das kurz vor ihrem Tod von einem Technologieunternehmen erstellt wurde. Nick und Jessica nutzen die einmalige Gelegenheit, das Mordopfer selbst zu interviewen.
