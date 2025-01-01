Navy CIS
Folge 22: Auftrag in Neapel
40 Min.Ab 12
Der Terror gegen die US Navy geht weiter: Wieder wird auf Schiffen Feuer gelegt, wieder kommen Menschen dabei um. Die Liste der Schiffe, auf denen defekte Kabelleitungen verlegt wurden, gibt Aufschluss über weitere Anschlagsziele. Agent Burley, ein alter Kollege von Gibbs, ist im Moment in Neapel stationiert. Er gibt dem NCIS den Hinweis, dass der Träger "Benjamin Franklin" als nächstes sabotiert werden soll. Um weitere Opfer zu verhindern, fliegen Tony und Ziva nach Italien.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
