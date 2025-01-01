Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 9 Folge 5
Folge 5: Im sicheren Hafen

42 Min. Ab 12

Ein Offizier der Küstenwache wird auf einem Schiff erschossen. Die Crew ist bereits von Bord gegangen. Als Gibbs und seine Leute zusammen mit Agent Borin das Schiff untersuchen, hören sie Geräusche unter Deck. Was sie dort erwartet, schockiert alle: Eine libanesische Familie ist in einem der Räume eingeschlossen. Sie behaupten, dass sie politische Flüchtlinge seien, die um Asyl bitten wollen. Doch schnell stellt sich heraus, dass sie etwas ganz anderes im Schilde führen ...

