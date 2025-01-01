Navy CIS
Folge 19: Der gute Sohn
42 Min.Ab 12
In Baltimore wird die Leiche eines jungen Navy-Seemanns gefunden. Kurz darauf wird Vances Schwager Michael wird aufgegriffen, als er sich Blut des Opfers von Jacke und Händen waschen will. Er behauptet, dem Sterbenden geholfen zu haben, gilt aber als verdächtig, weil niemand seine Aussage bestätigen kann. Vance glaubt fest an Michaels Unschuld und nimmt ihn mit nach Hause. Doch irgendetwas scheint sein Schwager zu verbergen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren