Navy CIS
Folge 17: Der schmale Grat
40 Min.Ab 12
Der Waffenhändler Agah Bayar ist wieder in Washington - angeblich, um Geschäfte mit Chief Petty Officer Wiley zu machen. Doch Wiley bekommt Skrupel und bittet den NCIS um einen Deal. Bevor es dazu kommt, stirbt er an extremem Herzrasen - sein WLAN-fähiger Herzschrittmacher wurde per Fernsteuerung manipuliert. Bayars Begleiterin Ava Baransky, ein englisches Model, soll mit ihrer Aussage helfen den Fall zu klären, überwältigt aber Dorneget und flieht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren