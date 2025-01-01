Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Dearing hat Vance entführt und lässt keinen Zweifel mehr daran, dass er die Navy für den Tod seines Sohnes zur Rechenschaft ziehen will. Gibbs und sein Team suchen mit Hochdruck nach Möglichkeiten, ihn zu stoppen. Gibbs will Cole auf Dearing ansetzen, weil Cole zur Navy-Wächterflotte gehörte und Mikrochips von Agenten meistbietend verhökert hat. Doch der hat Lunte gerochen und erscheint nicht am verabredeten Treffpunkt.

