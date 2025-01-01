Zum Inhalt springenBarrierefrei
Robert Banks, ein hochgeachteter Psychologe, der für eine Geheimabteilung des Pentagons tätig war, wird erhängt in seinem Haus aufgefunden. Dr. Cranston, eine Freundin und seine Ärztin, ist erschüttert und überzeugt, dass sich Banks niemals umgebracht hätte. Bei seinen Ermittlungen lernt Gibbs auch Cranstons Kollegin Samantha Ryan kennen, die ebenfalls gut mit Banks bekannt war. Die beiden Frauen sind einander in herzlicher Rivalität verbunden.

