One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 19.11.2025
Folge vom 19.11.2025: Niemand kann ihr widerstehen. Piratenkaiserin Hancock!

24 Min. Ab 12

Während Ruffy auf der Insel der Frauen immer noch auf der Flucht ist, kehrt die Herrscherin Boa Hancock zurück - sie ist eine der sieben Samurai der Meere. Die Marine will sie abholen, um der Hinrichtung von Puma D. Ace beizuwohnen, einem Offizier der Whitebeard-Piraten. Doch Boa Hancock lehnt diese Einladung ab. Was macht die Marine nun?

