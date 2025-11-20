Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter Frauen

ProSieben MAXXFolge vom 20.11.2025
Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter Frauen

Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter Frauen

One Piece

Folge vom 20.11.2025: Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter Frauen

24 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Die Piratenkaiserin überlegt weiterhin, ob sie der Marine die Stirn bieten soll. Gerade als sie ein Bad nehmen will, fällt Ruffy aus seinem Versteck mitten in die Badewanne. Das ist natürlich eine dumme Situation - und doch fällt ihm das Symbol auf dem Rücken der Kaiserin auf, das ihm irgendwie bekannt vorkommt.

