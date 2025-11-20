Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter FrauenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.11.2025: Das Geheimnis der Piratenkaiserin. Ruffy allein unter Frauen
24 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Die Piratenkaiserin überlegt weiterhin, ob sie der Marine die Stirn bieten soll. Gerade als sie ein Bad nehmen will, fällt Ruffy aus seinem Versteck mitten in die Badewanne. Das ist natürlich eine dumme Situation - und doch fällt ihm das Symbol auf dem Rücken der Kaiserin auf, das ihm irgendwie bekannt vorkommt.