Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!

ProSieben MAXXFolge vom 25.11.2025
Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!

Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 25.11.2025: Gummimann gegen Schlangenpower. Ruffys große Tat!

24 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Ruffy muss alle Kräfte aufbieten, um Sonia und Mari in der Arena zu besiegen. Im Zuge der Auseinandersetzung fängt Sandersonias Kleid plötzlich Feuer, doch Ruffy reagiert sofort. Er weiß, dass die Gorgonen-Schwestern lieber sterben würden, als jemandem ihren Rücken zu zeigen. Sein Einsatz hat unerwartete Folgen.

Alle verfügbaren Folgen