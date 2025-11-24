Der große Kampf. Ruffy und das Haki!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.11.2025: Der große Kampf. Ruffy und das Haki!
24 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Als Ruffy während des Kampfes gegen die beiden jüngeren Schwestern der Schlangenprinzessin das Haoushoku anwendet - eine besondere Form des Haki -, ist die Schlangenprinzessin darüber extrem überrascht, da sie es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht komplett beherrscht. Ruffy ist bereit, alles zu tun, um Marguerite und ihre Freundinnen zu retten.