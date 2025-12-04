Die Aufenthaltsorte der Freunde. Die böse Prinzessin und der teuflische König!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.12.2025: Die Aufenthaltsorte der Freunde. Die böse Prinzessin und der teuflische König!
24 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Während Ruffy mit der Hilfe der Schlangenprinzessin das Leben seines Bruders Ace zu retten versucht, erleben auch seine Freunde Abenteuer. Zoro hat das zweifelhafte Glück, auf Perona zu treffen. Sie versorgt zwar seine Wunden, ist aber sonst nur schwer zu ertragen. Brook hat es nicht leichter: In Namakura begrüßt man ihn als Inkarnation Satans!