Die Aufenthaltsorte der Freunde: Die Insel der Riesenvögel und ein rosa ParadiesJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.12.2025: Die Aufenthaltsorte der Freunde: Die Insel der Riesenvögel und ein rosa Paradies
24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Während Ruffy mit Hilfe der Schlangenprinzessin das Leben seines Bruders Ace zu retten versucht, erleben auch seine Freunde Abenteuer. Rentier Chopper muss mit gigantisch großen Vögeln klarkommen, die ihn als Spielzeug benutzen wollen. Mit den Eingeborenen einer kleinen Insel ergeht es ihm kaum besser, sie wollen Chopper zu Gulasch verarbeiten. Sanji dagegen verliebt sich auf einer anderen Insel in eine wunderschöne Blondine. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer.