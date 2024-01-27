Ein Perückenstudio erstrahlt in neuem GlanzJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 3: Ein Perückenstudio erstrahlt in neuem Glanz
23 Min.Folge vom 27.01.2024Ab 6
Isabella ist heute in Berlin bei Reza Hoffmann. Die Promi-Friseurin hat über ihrem Salon auch ein Zweithaar-Studio, in dem sie ihre Kundinnen mit stylischen Perücken versorgt. Das typische Berliner Altbau-Ambiente hat einen ganz besonderen Charme, welcher aktuell leider noch nicht richtig zur Geltung kommt. Höchste Zeit für Isabella, die aus dem Perückenstudio und dem angrenzenden Team-Raum eine funktionelle Wohlfühloase zaubert.
