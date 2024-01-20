Von "Zutritt Verboten" zum Wohlfühl-RaumJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 2: Von "Zutritt Verboten" zum Wohlfühl-Raum
23 Min.Folge vom 20.01.2024Ab 6
Heute hilft Ordnungscoach Isabella den jungen Eltern Lisa und David. Die Physiotherapeutin in Elternzeit und der Radiologe leben mit ihren zwei Kleinkindern in Haan. In ihrem Gästezimmer stapeln sich alle Dinge, für die sie noch keinen Platz gefunden haben. Aus Sicherheitsgründen haben sie den chaotischen Raum zur „Gefahrenzone“ für ihre Kinder erklärt. Expertin Isabella hat eine Lösung und zaubert aus der Rumpelkammer ein Wohlfühlzimmer.
