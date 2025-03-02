Von der Chaos-Küche zur "Bella-Cucina" bei Moderatorin Sarah MangioneJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 9: Von der Chaos-Küche zur "Bella-Cucina" bei Moderatorin Sarah Mangione
23 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Isabella hilft Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione in Düsseldorf. Die gebürtige Wolfsburgerin hat das Rheinland zu ihrer neuen Heimat gemacht. So richtig heimisch ist sie hingegen noch nicht in ihrer Küche geworden. Da fehlt einfach der letzte Schliff für ihre Insta Kochvideos. Kein Problem für Isabella. Kaum ist alles aufgehübscht, kann es auch direkt losgehen und ehe sich Isabella versieht, schnippelt sie mit Sarah die Zutaten für die Pasta nach altem Familienrezept.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick