Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen Büro

sixxStaffel 4Folge 4vom 03.02.2024
Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen Büro

Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen BüroJetzt kostenlos streamen

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 4: Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen Büro

24 Min.Folge vom 03.02.2024Ab 6

Heute erhält Content Creator Jessica aus Gütersloh Hilfe von Ordnungs-Expertin Isabella. Im Arbeitszimmer ist das Chaos ausgebrochen oder wie es Ehemann Sören treffend beschreibt „eine Lawine ist durchs Zimmer gefegt!“. Kein Problem für Isabella, die der jungen Familie hilft nachhaltig Ordnung ins Chaos zu bringen. Zuerst muss jedoch dringend ausgemistet werden. Nach der Verwandlung erstrahlt der Raum in neuem Glanz und ist endlich genauso „instagrammable“ wie der Rest der Wohnung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
sixx
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Alle 5 Staffeln und Folgen