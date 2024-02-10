Badezimmer-Update bei Schauspielerin und Model Rebecca KunikowskiJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Badezimmer-Update bei Schauspielerin und Model Rebecca Kunikowski
23 Min.Folge vom 10.02.2024Ab 6
Ordnungscoach Isabella hilft der Schauspielerin Rebecca Kunikowski in Berlin. An der Seite von Angelina Jolie hat diese in „Malificent – Mächte der Finsternis“ als Jungle Warrior Fee mitgespielt. Weniger glamourös als die Hollywoodproduktion sind jedoch ihre beiden Badezimmer. Viel zu klein, schiefe Wände und kaum Stellplätze für Möbel. Das wird eine Herausforderung für die Expertin. Doch am Ende wird aus dem Mini-Badezimmer eine Wohlfühl-Oase, die auch die Promi-Freunde begeistert.
