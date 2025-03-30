Vom ungemütlichen Kellerraum zum stylischen SportstudioJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 8: Vom ungemütlichen Kellerraum zum stylischen Sportstudio
23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Heute erhalten Janine und ihre Tochter Emily aus Leipzig Hilfe von Ordnungs-Expertin Isabella. Bei ihrem Einzug haben die beiden sich über ihren großen Keller gefreut. Doch es verging nicht viel Zeit, da war er auch schon mit allerhand Kram vollgestellt. Dabei gab es doch so ambitionierte Pläne für eine Fitnessecke. Kein Problem für Isabella, die mit praktischen Ideen für Ordnung im Keller sorgt und auch noch Platz für den Crosstrainer findet. Jetzt kann endlich trainiert werden!
