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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Ring des Paten

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 11vom 12.06.2026
Der Ring des Paten

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 11: Der Ring des Paten

20 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Siegelring, der den Finger des Mafiabosses Lucky Luciano einst schmückte, wird heute feilgeboten. Rick begutachtet einen Brief des legendären Footballtrainers Knute Rockne.

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