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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

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Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 5vom 01.07.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Zielsicher

21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Band "Crosby, Stills and Nash" prägte das Folkrock-Genre wie kaum eine andere. Ein Kunde bringt eine Gitarre mit, die von den Musikern gespielt wurde.

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