Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Alles ist relativ
21 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Foto von Albert Einstein, einst erschienen auf dem Cover des Time-Magazins, findet seinen Weg in den Laden.
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