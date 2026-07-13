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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wertvolle Spinne

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 13.07.2026
Wertvolle Spinne

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 9: Wertvolle Spinne

21 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Menge Geld lässt sich mit der Erstausgabe eines Spider-Man-Comics verdienen. Wie gut, dass das Heft seinen Weg in den Laden findet.

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