Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 9: Wertvolle Spinne
21 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Menge Geld lässt sich mit der Erstausgabe eines Spider-Man-Comics verdienen. Wie gut, dass das Heft seinen Weg in den Laden findet.
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