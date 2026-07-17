Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 14: Eine runde Sache
21 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Golfball, angeblich aus dem Besitz des ehemaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, findet seinen Weg in den Laden.
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