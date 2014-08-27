Heiße Flirts und große EmotionenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Heiße Flirts und große Emotionen
72 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12
Zeit der Zärtlichkeit: Im PBB-Haus sorgen rührende persönliche Briefe und zärtliche Berührungen für kurzfristige Entspannung. Denn dann wird's wieder ernst. "Big Brother" verabschiedet eine weitere Bewohnerin – und sorgt damit für Liebeskummer.
