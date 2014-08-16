Keller-Koller und Pimmel-ShowJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 2: Keller-Koller und Pimmel-Show
84 Min.Folge vom 16.08.2014Ab 12
Kellerkind Wendler ist unten angekommen. Seinen neuen Mitbewohnern erzählt er gleich vom Ex-Luxus-Leben und seinem neuen BFF. Zum ersten Mal dürfen die Oben-Bewohner bestimmen, wer vom Keller in den Luxus-Bereich ziehen darf. Und Richter Schill lässt alle Hüllen fallen.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick