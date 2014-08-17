Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Popo-Eklat, Zoff und Tränen

SAT.1Staffel 2014Folge 3vom 17.08.2014
Promi Big Brother

83 Min.Folge vom 17.08.2014Ab 12

Bereits nach wenigen Tagen droht "Promi Big Brother - das Experiment" bereits außer Kontrolle zu geraten. Claudia fährt Achterbahn zwischen Loft und Keller und ein Popo-Klatscher hat ungeahnte Folgen. Die Luft ist dick, aber Cindy hat Tipps fürs Leben im Keller.

