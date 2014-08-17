Popo-Eklat, Zoff und TränenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Popo-Eklat, Zoff und Tränen
83 Min.Folge vom 17.08.2014Ab 12
Bereits nach wenigen Tagen droht "Promi Big Brother - das Experiment" bereits außer Kontrolle zu geraten. Claudia fährt Achterbahn zwischen Loft und Keller und ein Popo-Klatscher hat ungeahnte Folgen. Die Luft ist dick, aber Cindy hat Tipps fürs Leben im Keller.
