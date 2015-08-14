Auftaktshow: Der EinzugJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Auftaktshow: Der Einzug
187 Min.Folge vom 14.08.2015Ab 12
Entertainerin Désirée Nick darf als Allererste das Promi Big Brother-Haus 2015 betreten. Dabei hat die Lästerexpertin direkt ungewöhnliche Assoziationen mit ihrer neuen Herberge. Sehr viel später sind alle Promis eingezogen. Die Bewohner Unten haben nicht nur ihren ersten Kontakt zur Außenwelt seit zwei Tagen. Nein, sie haben auch das erste prägende Dusch-Erlebnis!
