Buhmann Nina Kristin und Quälgeist JudithJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Buhmann Nina Kristin und Quälgeist Judith
85 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12
Die Stimmung kippt. Der Keller streitet mit Nina Kristin, die geknickt feststellt: "Die Mädels sind nur auf Krawall aus!" Der Luxus-Bereich versucht inzwischen vergebens, die hyperaktive und anstrengende Judith ruhig zu stellen.
