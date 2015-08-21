Die erste EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Die erste Entscheidung
175 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 12
Die Entscheidung ist gefallen: Als erster Bewohner muss Daniel Köllerer das Haus verlassen. Die Zuschauer straften seine Lästereien gegenüber Nina Kristin gnadenlos ab. JJ und Judith zeigten dagegen beim Duell vollen Körpereinsatz und erspielten für ihren jeweiligen Bereich einen sehr persönlichen Preis.
