Tag 4: Dicke Luft und leises Liebesgeflüster
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Dicke Luft und leises Liebesgeflüster
76 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Dicke Luft bei "Promi Big Brother" 2025: Sarah-Jane Wollny bestimmt im Alleingang, dass Christina Dimitriou in die Musterwohnung darf - und bringt damit Doreen Dietel mächtig auf die Palme! Währenddessen fließen in der Musterwohnung Tränen: Laura Blond vertraut sich Michael Naseband an und spricht über die verzweifelte Suche nach ihrer Halbschwester. Im Rohbau bahnen sich große Emotionen an: Satansbratan Erik hat Laura schmerzlich vermisst! Hat er sich etwa in sie verguckt?
