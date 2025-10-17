Tag 12: Konfrontation mit schwerwiegenden FolgenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Tag 12: Konfrontation mit schwerwiegenden Folgen
92 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Bei Promi Big Brother 2025 wird hart gearbeitet – an Fassade, Fundament und Feingefühl. Harald plaudert in der Outdoor-Dusche über seine Sanierung, Michael und Désirée liefern den lautesten Schlagabtausch des Hauses, und Laura schwingt die Abrissbirne gegen Erik. Bauleitung: Big Brother.
