Promi Big Brother
Folge 7: Tag 7: Erster Exit, echte Emotionen & bröckelnde Fassaden
87 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Morgenstund hat Gesprächsstoff im Mund: Désirée, Laura und Harald diskutieren offen über OnlyFans und Erotikmessen – mit gespreizten Beinen und großen Augen. Später wird’s emotional: Tränen bei mehreren Bewohnern, erste Kratzer im perfekten Image – und Sprachlosigkeit beim ersten Exit 2025.
