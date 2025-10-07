Tag 2: Skandalööse TatsachenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 2: Tag 2: Skandalööse Tatsachen
99 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Während sich die Bewohner:innen des Rohbaus über Schönheits-Operationen unterhalten, lässt Désirée Nick in den luxuriösen Hallen der Musterwohnung die Hüllen fallen. Geht ihre Verführungs-Taktik bei Harald Glööckler auf? Am Abend kommt es zur ersten Nominierung - doch mit einer überraschenden Wendung! Wer steht als erst:e "Promi Big Brother" 2025-Bewohner:in auf der Abschussliste?
