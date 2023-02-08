Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 5vom 08.02.2023
45 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6

Joey Heindle ist zu Besuch in seiner Geburtsstadt München und backt zum ersten Mal einen Maulwurfkuchen. Warum die Wahl auf diesen Kuchen gefallen ist, obwohl er eigentlich gar keine Sahne verträgt und wie es einmal zu einer Begegnung mit Justin Timberlake kam, verrät uns der Sänger. Tänzer, Coach und Juror Detlef Soost geht es gesünder an und zaubert "Milchreis-Ecken" mit Pumpernickelboden. Seine Frau Kate Hall sagt uns, ob es sich lohnt, diese nachzubacken.

