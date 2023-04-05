Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Osterspezial: Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Ulla Kock am Brink

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 05.04.2023
47 Min.Folge vom 05.04.2023Ab 6

Marijke Amado und Ulla Kock am Brink bereiten sich auf Ostern vor und verraten ihre Lieblingsrezepte für die Feiertage. Neben einem typisch niederländischen Eierlikör-Vlaai wollen die beiden auch einen schwedischen Hefekuchen backen. Die Frauen verarbeiten niederländische Zutaten in der heimischen Küche zu wahren Meisterwerken. Marijke wird dabei strengstens von Hund Jotti beobachtet.

