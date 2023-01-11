Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Das Lieblingsrezept von Sonya Kraus

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 11.01.2023
46 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 6

Sonya Kraus öffnet für "Promis backen privat" in Frankfurt am Main ihre Haustür und backt mit einer großen Prise guter Laune bei sich zu Hause ihren absoluten Lieblingskuchen: einen Blueberry-Cheesecake mit extra Pfiff. Neben ihren persönlichen Geheimtipps für stressfreien Kuchenzauber gibt die Gewinnerin des großen Promibackens 2016 tiefe Einblicke in ihr Privatleben und zeigt, wie sich ihr Leben durch ihren Kampf gegen den Brustkrebs verändert hat.

