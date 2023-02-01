Das Lieblingsrezept von Sarah EngelsJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 4: Das Lieblingsrezept von Sarah Engels
42 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 6
Sarah Engels lädt uns für "Promis backen privat" nach Köln ein. Die Gewinnern vom "Großen Promi Backen 2018" hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Sie will ihre Gewinnertorte erneut backen, diesmal aber ohne Alkohol. Mit viel Ehrgeiz, guter Laune und Charme backt, probiert und dekoriert Sarah, was das Zeug hält und gibt dabei Einblicke in ihr Privatleben und ihre Karriere als Sängerin.
