SAT.1Staffel 3Folge 6vom 15.02.2023
42 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 6

Direkt vom Finale des großen Promibackens 2023 geht es in die heimische Küche des Gewinners. An der eigenen Rührschüssel entsteht ein Lieblingskuchen, den die Zuschauer:innen bereits aus einer technischen Prüfung des Promibackens kennen. Aber Vorsicht! Abgewandelt und mit einer ganz persönlichen Note wird dieses Backwerk zu einem ganz besonderen Highlight.

SAT.1
