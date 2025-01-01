Promis Privat
Folge 3: Folge 3
51 Min.Ab 12
Nach vielen Wochen strikter Corona Quarantäne inszeniert Star Designer Harald Glööckler im eigenen Garten ein pompöses Foto-Shooting für seine neue Latex-Kollektion. Schlagersängerin Melanie Müller ist bei Janine Pink zu Besuch, um gemeinsam mit ihr ihre Terrasse umzubauen. Außerdem begleitet "Promis Privat" EX-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer und Zwergspitz Klopsi in die Hundeschule und beim Erlernen eines neuen Hobbys.
