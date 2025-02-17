Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Einzug der Promis: Die ersten Intrigen, viele Tränen und nackte Haut

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 17.02.2025
Einzug der Promis: Die ersten Intrigen, viele Tränen und nackte Haut

Einzug der Promis: Die ersten Intrigen, viele Tränen und nackte HautJetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 1: Einzug der Promis: Die ersten Intrigen, viele Tränen und nackte Haut

108 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Endlich: "Promis unter Palmen" ist zurück! Die Promis ziehen in die Traumvilla in Thailand ein und stellen sich allen Herausforderungen. Schon kurz nach dem Einzug kommt es zu Streitereien und es fließen die ersten Tränen. Die Spiele sind gnadenlos - doch für Geld machen unsere Promis alles!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
SAT.1
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Alle 2 Staffeln und Folgen