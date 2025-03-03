Ein Fiebertraum: Liebeskrisen, Eifersucht und heftige AuseinandersetzungenJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 3: Ein Fiebertraum: Liebeskrisen, Eifersucht und heftige Auseinandersetzungen
105 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Am Strand von Thailand müssen die Promis unter Palmen diese Woche zum Kapitänsspiel "Echs von Schleck" antreten. In Echsen-Kostümen gilt es, mit einer überlangen Zunge verschmutzte Bilder "freizuschlabbern". Hinter den Bildern verbergen sich Promigesichter, die erkannt werden müssen. Die zwei schnellsten Promis dürfen als Kapitäne ihre beiden Mannschaften für das Team-Spiel "ThEiland" wählen. Welches Verlierer-Team muss vor der Exit-Zeremonie zittern?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick