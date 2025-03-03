Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Ein Fiebertraum: Liebeskrisen, Eifersucht und heftige Auseinandersetzungen

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 03.03.2025
105 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Am Strand von Thailand müssen die Promis unter Palmen diese Woche zum Kapitänsspiel "Echs von Schleck" antreten. In Echsen-Kostümen gilt es, mit einer überlangen Zunge verschmutzte Bilder "freizuschlabbern". Hinter den Bildern verbergen sich Promigesichter, die erkannt werden müssen. Die zwei schnellsten Promis dürfen als Kapitäne ihre beiden Mannschaften für das Team-Spiel "ThEiland" wählen. Welches Verlierer-Team muss vor der Exit-Zeremonie zittern?

SAT.1
