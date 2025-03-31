Gebrochene Versprechen und Freundschafts-Aus: Kein Pardon und keine GrenzenJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 7: Gebrochene Versprechen und Freundschafts-Aus: Kein Pardon und keine Grenzen
103 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Vordergründig herrscht Frieden zwischen den Promi-Allianzen, aber nicht alle haben die Spielchen aufgegeben. Im Hintergrund zieht der ein oder andere Promi noch die Strippen - mit Erfolg? Aber die Machenschaften haben einen Preis: Eine alte Freundschaft findet ein unschönes Ende und die Verratene ist ganz schön getroffen: "Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet." Wer kann bei all den Intrigen noch sein Gesicht bewahren?
