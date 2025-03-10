Offene Rechnungen und ein unerwartetes LiebesgeständnisJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 4: Offene Rechnungen und ein unerwartetes Liebesgeständnis
106 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Frostiges Abenteuer in Thailand: Die Promis treten zum Kapitänsspiel "Spa Day" an. In einer eisigen Wanne müssen sie ein Rätsel lösen, indem sie fünf bunte Entchen in die richtige Reihenfolge bringen - und das bei klirrender Kälte. Die zwei Gewinner dürfen ihre Teams für das Teamspiel "Bälle-Bad" wählen. Welches Team verliert und welche Promis müssen sich dem drohenden Exit stellen?
