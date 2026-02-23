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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer Kontrolle

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 23.02.2026
Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer Kontrolle

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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 2: Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer Kontrolle

102 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Vorsicht! Im Reality-TV kann man niemandem vertrauen. Die Allianz um Dilara Kruse spielt ein falsches Spiel. Dafür werden Eric und Edith mit allen verfügbaren Mitteln belogen und manipuliert. Doch ziehen alle mit, wenn es drauf ankommt oder gibt es einen Verräter und der geheime Plan scheitert?

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