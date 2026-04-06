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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026?

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 06.04.2026
Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026?

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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 8: Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026?

117 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Finale unter Palmen. Der Gewinn ist zum Greifen nah. Kurz vorher gibt es noch mal richtig Stress in der Villa. Wer behält jetzt die Nerven und holt sich den Sieg, die goldene Kokosnuss und den höchsten Jackpot aller Zeiten bei "Promis unter Palmen" 2026?

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